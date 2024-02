La capolista. Profili: "Civitanovese, una vittoria di gruppo»

"Una vittoria di gruppo, anche se sofferta". Mauro Profili, patron della Civitanovese, non nasconde la soddisfazione per il trionfo dei rossoblù sull’Atletico Azzurra Colli (2-0 con gol di Becker e Spagna, ndr), risultato che consolida il primato nella graduatoria e che accantona la sconfitta contro la Maceratese della domenica precedente. "Quella allenata da Alessio Morelli – spiega – è una bella squadra e infatti ha fatto la sua partita, ma noi ci abbiamo messo grinta. Avevamo parecchia voglia di riscatto. Alla fine, credo siano valse un po’ le differenze di classifica". Nel primo tempo, non si è vista proprio la miglior Civitanovese: "in questa fase della gara – riflette Profili – abbiamo fatto un po’ di confusione, siamo scesi in campo ancora con l’amarezza del derby perso, ma nella ripresa abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo realizzato più tiri. Poi, è vero che la partita è stata molto tirata fino alla fine, infatti il raddoppio è arrivato allo scadere". Rivieraschi che salgono a quota 36 punti, allungando il distacco sulle inseguitrici, K Sport Montecchio Gallo, Montegranaro e Chiesanuova, tutte uscite con un pareggio dai rispettivi confronti. "Si tratta di un campionato difficilissimo – specifica il presidente rossoblù – e mancano ancora dieci partite al termine: chi avrà più continuità, la spunterà".

Nel prossimo turno, l’undici di Sante Alfonsi, ospite dell’Urbania, dovrà fare a meno di Pablo Becker, che sconterà la squalifica, avendo rimediato la quinta ammonizione nel test di domenica scorsa. "Abbiamo una rosa lunga – rassicura –, si creeranno ulteriori stimoli". Nell’aria c’è anche una possibile squalifica per il bomber Stefano Spagna, dopo le frasi al vetriolo nei confronti degli arbitri, pronunciate sui social in seguito all’espulsione rimediata ad Urbino. "Al momento non ci è pervenuto nulla", fa sapere Profili.

