La carica della Civitanovese: "In campo senza paura"

La vittoria del riscatto di fronte al pubblico delle grandi occasioni. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a L’Aquila, l’augurio in casa Civitanovese è di ottenere i primi tre punti tra le mura amiche, consapevoli della forza dell’Atletico Ascoli, che conosce meglio la categoria avendo chiuso la scorsa stagione al sesto posto. Ieri c’erano tanti tifosi in segreteria per sottoscrivere l’abbonamento, si è toccata quota 186.

Il match con l’Atletico Ascoli si disputerà domenica alle 15 in un Polisportivo che il patron Mauro Profili si augura di vedere gremito, per questa ragione ha indetto la prevendita a prezzi calmierati. "Non dobbiamo aver paura di nessuno, ma – dice il difensore rossoblù Ismaila Diop – rispetto per tutti. Noi siamo pronti. Chiaramente, dobbiamo crescere e sappiamo che ogni domenica sarà una battaglia. Contro L’Aquila, sapevamo quello che ci aspettava. L’avevamo preparata per vincere, poi il secondo tempo qualcosa è cambiato. Non cerchiamo alibi parlando di assenze. Certezze minate? Le due gare di Coppa Italia ci hanno dato molta fiducia, poi la prima di campionato è diversa. Paradossalmente, è una fortuna aver incontrato una squadra simile subito, perché ci ha permesso di capire cosa manca. Infatti, stiamo lavorando sugli errori, ma ora è tutto passato, dobbiamo pensare solo a domenica".

Tra le file rossoblù, torneranno Domizi, Spagna e Buonavoglia avendo scontato la squalifica, la dirigenza spera di avere a disposizione anche il centravanti Padovani, che si sta allenando con il resto del gruppo. Nelle retrovie, Diop dovrà vedersela con attaccanti come Jonathan Ciabuschi, 12 volte in rete nella passata stagione, e Francesco Maio, reduce da un campionato in cui ha realizzato 10 reti con lo United Riccione. "È uno stimolo per noi difensori – chiarisce il giocatore classe 1999 – affrontare punte così forti. Dell’Atletico, conosco il difensore Baraboglia, abbiamo giocato insieme nel Montegiorgio e nella Primavera dell’Ascoli, e alcuni dirigenti". I bianconeri sono reduci dall’ottima prova contro la corazzata Samb (0-0, ndr) e al Polisportivo cercano i primi tre punti del torneo. Su questo è chiaro il centrale Leonardo Nonni, classe 1993 ingaggiato in estate. "Ci aspetta – afferma il giocatore – una battaglia. Abbiamo visto che la Civitanovese ha fatto un buon precampionato, è una squadra che ha vinto lo scorso anno ed è formata da un gruppo forte. Nel loro stadio, c’è molto tifo, sarà una bella partita, ma vogliamo vincere".

Francesco Rossetti