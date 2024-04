La carica di Malotti. "Dobbiamo vincere»

"Il nostro unico obiettivo è quello di chiudere alla grande questo campionato senza pensare alle avversarie. E l’Orvietana è una squadra ostica che ha bisogno di punti e faranno la partita della vita. Noi, però, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza delle ultime prestazioni. Dobbiamo divertirci noi e far divertire chi ci viene a guardare. Il rammarico più grande sarebbe quello di uscire dal campo con qualche recriminazioni". L’allenatore Roberto Malotti, come è suo costume, è schietto e chiaro. "Non esiste nessuna pressione – dice – perché chi gioca nel Grosseto deve essere maturo e non cercare alibi. Dobbiamo andare sempre a 100 all’ora per cercare la vittoria". Chiaro e limpido anche sui risultati delle avversarie. "Non ci interessano – chiude – perché dobbiamo guardare soltanto in casa nostra per cui dobbiamo cercare di migliorarci sempre per vincere. Io sono sereno e domani (oggi, Ndr.) i ragazzi daranno un’altra soddisfazione". Per il match odierno, inizio alle 15 allo Zecchini, l’allenatore del Grifone ha a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Grasso influenzato. Una considerazione su capitan Cretella. "Il giocatore è un top per la categoria – dice Malotti – ed è di livello superiore per cui può giocare nei due ruoli di centrocampista e di difensore centrale. Anzi sembra nato per il ruolo di difensore: forse io sono stato tardivo nel capirlo".