La Carrarese crolla all'Arechi, 4 a 1 senza appello

Salerno, 1 dicembre 2024 – Brutto passo falso per la Carrarese che all’Arechi crolla davanti ad una Salernitana apparsa nettamente superiore ai toscani.

Squadra che vince non si cambia con Calabro che manda in campo lo stesso undici che ha battuto il Pisa nel turno precedente. L’approccio sembra ottimo con Shpendi che già al 4’ di testa va vicinissimo al gol su cross di Illanes ma Amatucci salva, anche lui testa, sulla linea. In realtà col passare dei minuti ad uscire fuori è la Salernitana che salta troppo facilmente la prima pressione della Carrarese e si presenta più volte al tiro nei primi dieci minuti pur senza impensierire Bleve. Il portiere ospite il primo intervento lo compie al 12’ per deviare un tiro a giro di Verde da dentro l’area. Al 15’ terminano lo sciopero del tifo i supporters granata rientrando in curva e subito dopo la loro squadra fa partire i “fuochi d’artificio”. Al 17’ Bleve non trattiene il siluro dalla distanza di Bronn e Wlodarczyk da due passi segna il suo primo gol in serie B. Passano due minuti e su cross di Ghiglione Oliana scivola e Soriano raddoppia di testa Soriano. Al 30’ Sepe in uscita disperata riesce ad anticipare Cherubini, lanciato da Schiavi, ma i pericoli maggiori restano per la porta azzurra.

Al 33’ Wlodarczyk svetta su corner ma non trova la porta. Al 39’ sempre da angolo Reine-Adélaïde calcia libero ma in “bocca” a Bleve. Al 40’ un episodio riporta in partita la Carrarese. Ferrari abbatte in area Shpendi e Schiavi trasforma il rigore calciando centralmente. Prima del riposo Verde prova a ristabilire le distanze ma Bleve gli chiude l’angolo. Doppio cambio a inizio ripresa per la Carrarese ma il trend non cambia con una Salernitana subito arrembante: al 1’ Bronn di testa da angolo non inquadra la porta, al 4’ Ghiglione in area rientra e colpisce la traversa. Il terzo gol è maturo e lo offre su un piatto d’argento Capezzi toccando Soriano in area. Verde dal dischetto spiazza Bleve. Nella parte centrale del match gli apuani vanno qualche volta al tiro ma senza riuscire a far male. Nel finale in gol ci va ancora la Salernitana col nuovo entrato Simy che in area è il più lesto di tutti.

SALERNITANA 4 CARRARESE 1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski (83’ Velthuis); Ghiglione, Reine-Adélaïde (58’ Tello), Amatucci, Soriano (71’ Hrustic), Stojanovic (83’ Gentile); Verde, Wlodarzcyk (71’ Simy). A disp. Corriere, Fiorillo, Ruggeri, Sfait, Braaf, Fusco, Kallon.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon (46’ Bouah), Zuelli, Schiavi (46’ Capezzi), Cicconi; Shpendi (79’ Finotto), Cherubini (58’ Panico); Capello (58’ Cerri). A disp. Chiorra, Guarino, Motolese, Giovane, Belloni, Palmieri, Falco. All. Calabro.

Arbitro: La Penna di Roma 1; assistenti Carbone di Napoli e Belsanti di Bari; quarto ufficiale Recchia di Brindisi; VAR Gualtieri di Asti; AVAR Gariglio di Pinerolo.

Marcatori: 17’ Wlodarzcyk (S), 19’ Soriano (S), 41’ Schiavi (C), 53’ Verde (S), 89’ Simy (S).

Note: spettatori 7634; angoli 5-3; ammoniti Hrustic, Cerri, Panico; recupero 1’ e 5’.