La Carrarese sfida il Cosenza: Calabro avverte, nessun avversario è facile

La Carrarese ritrova domani il suo campo e il suo pubblico contro un avversario con meno blasone e una classifica peggiore rispetto alle ultime due avversarie affrontate in casa. L’allenatore degli azzurri, però, non sottovaluta assolutamente l’impegno.

Calabro, il nome Cosenza genera meno preoccupazione?

"Faremmo un grosso errore se pensassimo che la sfida contro il Cosenza sarà più semplice rispetto alle ultime giocate in casa contro Pisa e Palermo. Alla squadra questo è stato detto il primo giorno della settimana. I numeri del Cosenza non mentono. Dei 20 punti in classifica metà li ha fatti in trasferta. Prima della sconfitta di Cesena aveva perso fuori casa solo il 25 agosto a Mantova per 3-2 al 92’. A Pisa recentemente ha pareggiato una gara che perdeva 2-0. Questa è una squadra che non molla mai. E’ una caratteristica del suo allenatore. Sia a Cesena che a Pisa ha avuto il 65% di possesso palla ed ha tirato in porta 15 e 18 volte. Lasciamo perdere poi il discorso del nome Cosenza che è lo stesso importante perché la società è da 6 anni in serie B al contrario di noi che siamo debuttanti".

Domani sarete senza Guarino e Giovane che stavano facendo bene. Quanto perde la squadra?

"Ci siamo sempre ripromessi di guardare sempre avanti senza soffermarci su quel che avrebbe potuto essere ma su quello che sarà. Alcune assenze non devono essere vissute come intoppi ma come opportunità per trovare nuove soluzioni. Se si ragiona così i problemi non esistono".

Come ha metabolizzato il pareggio di Brescia?

"Con rabbia positiva, perché noi dobbiamo pretendere che soprattutto quando giochiamo bene dobbiamo vincere. Ma dobbiamo cercare di vincere anche quando non si gioca benissimo perché ci sono vari modi di vincere le partite".

Alla fine del girone d’andata mancano due gare. Sentite che questi punti possono valere molto per girare a una quota salvezza?

"A livello numerico sento l’importanza della gara col Cosenza solo nel senso che in caso di vittoria andremmo a +7 da loro. Mi sto concentrando solo su quello".

Quali sono gli altri indisponibili per il macth con il Cosenza?

"Resta fuori Coppolaro, mentre Motolese è rientrato in gruppo. Hermannsson sabato scorso prima della rifinitura aveva avvertito un dolore al tendine rotuleo che lo aveva reso indisponibile. Questa settimana ha dato continuità agli allenamenti e se non ci saranno ulteriori intoppi sarà disponibile contro il Cosenza".

Gianluca Bondielli