La carriera. Oltre 50 presenze nella massima serie con Samp e Cesena

"In area è una calamita, tutte le palle e anche le mezze palle finiscono in qualche modo sempre tra i suoi piedi". Così ne parlò Mimmo Di Carlo, il tecnico che lo ha allenato a Cesena. Oltre 50 presenze in serie A. Da Cesena alla Samp. Fino a Empoli. Poi tanta serie B per Alejandro Rodriguez, catalano di Terrassa, nella provincia di Barcellona, 33 anni compiuti a luglio. La sua storia calcistica inizia nelle giovanili dell’Espanyol. A 18 anni arriva in Italia. Il 7 novembre 2010, a 19 anni, esordisce in serie A e tra i prof al 78’ minuto della gara persa dal Cesena per 3-1 contro la Juventus. Poi una lunga carriera ’italiana’, fatta di tanta cadetteria tra Salerno, Empoli, Brescia, Verona sponda Chievo, Entella. In C le ultime due stagioni, prima a Lucca, e poi la passata stagione con addosso la maglia del Mantova.