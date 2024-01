La Casolese piega il Pianella. Gioia ‘Sangi’. Colpo del San Miniato, Gracciano sconfitto

SAN GIMIGNANO

3

LORNANO BADESSE

2

SAN GIMIGNANO – Gran bella partita al ‘Santa Lucia’. Il San Gimignano e il Badesse si rendono protagoniste di una prova di valore e danno vita a una sfida tirata, emozionante e densa di spunti interessanti. La spuntano per 3-2 i neroverdi, che proseguono il loro cammino di risultati utili. Vantaggio locale con Viani e replica di Pianigiani: 1-1 all’intervallo. Poi, in meno di una decina di minuti della ripresa, tra il 55’ e il 63’, Sassu e Cacciapuoti mettono i turriti ‘in fuga’ per i tre punti. Sul parziale di 3-1 uno splendido calcio di punizione di Pecchi permette poi al Badesse di ridurre lo svantaggio. Finisce così 3-2 per il Sangi.