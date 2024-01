La Castiglionese non va oltre lo 0-0 contro la Sinalunghese. Fani trova un punto. Pari senza gol al Faralli

CASTIGLIONESE

0

SINALUNGHESE

0

CASTIGLIONESE: Ubirti, Viciani, Giorgi, Mbounga Kameni, Menchetti, Menci R., Borghesi, Minocci, Falomi (85’ Castaldo), Ricci M., Talladira (56’ Tacchini). All. Fani.

SINALUNGHESE: Marini, Celestini (85’ Ghini), Corsetti, Salvestroni (70’ Ajdini), Ferrante, Ibojo, Bardelli, Viligiardi (75’ Bencini), Iasparrone (86’ Fiaschi), Bucaletti (61’ Cicali), Chiti.

All. Pezzatini.

Arbitro: Samuele Camia di Nichelino.

CASTIGLION FIORENTINO - La voglia di rivalsa dei viola di Fani porta la squadra di casa a sfiorare il gol già al 13’ ma Menchetti da buona posizione non trova la porta. Al 20’ Ubirti e il palo dicono di no a Iasparrone. Continui copovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Nella ripresa le squadre di allungano e nono stante alcune buone occasioni per i ragazzi di Fani con Tacchini e non solo, il risultato non si sblocca. Pareggio tutto sommato giusto per come le due formazioni hanno interpretato l’incontro. La Castiglionese è quinta adesso a pari merito con il Foiano con 28 punti in attesa di andare domenica prossima in casa del Terranuova Traiana.