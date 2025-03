La Celeste consolida il quarto posto. AlbinoLeffe corsaro in Veneto. Clodiense battuta col brivido

Meritato successo per l’Albinoleffe che consolida il quarto posto e lascia nei guai l’Union Clodiense. Primo tempo equilibrato con i veneti mai pericolosi e la difesa un po’ incerta. Al 29’ Gasparini disinnesca un bolide dalla distanza di Zanini, e nel finale del tempo Munari devìa in gol una conclusione di Zoma. La ripresa inizia con una squadra di casa molto aggressiva alla ricerca del pari e al 14’ l’incerto arbitro fischia un dubbio rigore pe un intervento di Potop su Orfei, che Firenze trasforma. Preso il pari l’Albinoleffe torna a spingere e al 29’ ritrova il vantaggio con Parlati, servito da Fossati (forse in offside). Finale con la squadra di casa che si riversa in avanti: al 47’ segna con Sinani, ma la rete è annullata. Con la squadra di casa tutta in avanti scatta il contropiede di Zoma che viene messo giù in area da Gasparini: rigore che Fossati trasforma per il 3-1.

UNION CLODIENSE - ALBINOLEFFE 1-3 Marcatori: 44’pt Munari,14’ st Firenze (rigore), 29’ st Parlati, 49’ st Fossati (rigore)

Vasco Algisi