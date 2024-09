La Centese al ’Bulgarelli’ col Felsina. Masi in viaggio per rompere il ghiaccio

Il Consandolo difenderà il primato in classifica a Porotto andando a far visita alla X Martiri, tornata in Promozione e determinata a restarci a lungo. "Affrontiamo con rispetto il Consandolo, è partito alla grande, non si arriva in testa a punteggio pieno se non si hanno delle qualità importanti – afferma il direttore generale Antonio Alberani – Il gruppo è solido e affiatato da anni di lavoro comune, guidato da un allenatore esperto e preparato come Dirani. Siamo partiti bene anche noi, un rendimento in linea con le nostre ambizioni, che sono la salvezza raggiunta il prima possibile. Il giocatore più temuto? Liri, un trequartista che vede bene la porta, molto pericoloso sui calci piazzati, come del resto il nostro Gessoni, che però è ancora a secco". Indisponibile Meli per un guaio muscolare.

Da un derby all’altro per Mesola e Casumaro: i castellani reduci da un successo esterno a Comacchio, ribadito anche in Coppa, e i rossoblù dal pareggio interno con la Portuense. "E’ una trasferta molto impegnativa – afferma il direttore sportivo del Casumaro, Marco Marani – il Mesola è una squadra in salute, altrimenti non si spiega come sia riuscito a far punti con il Bentivoglio e a far bottino pieno a Comacchio, due delle più attrezzate del girone. Anche la mia squadra è in salute, domenica ha raccolto un ottimo punto contro la Portuense, giocando un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Franceschini, un giocatore importante. Firmerei per un pareggio a Mesola, anche se non escludo nulla".

Manuel Nardiello lamenta due assenze, entrambe della difesa, vale a dire Franceschini e Farina. Cerca i primi punti del campionato il Masi Torello Voghiera, atteso sul sintetico di Pontesivabella contro MPS Calcio. La Portuense se la vedrà a domicilio dalla matricola Petroniano, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo un campionato dominato e un organico di livello. I padroni di casa saranno rimaneggiati: alle tante assenze dei giorni scorsi si è aggiunta l’indisponibilità di Formigoni, ma dovrebbe debuttare il nuovo acquisto Faccani, arrivato dalle giovanili del Ravenna. Una neo promossa anche per la Comacchiese, che salirà a Vado di Setta per affrontare Valsetta Lagaro. Brutto cliente infine per la Centese, che riceve il quotato Felsina. "Mi aspetto di proseguire sul solco dell’ottima prova a San Felice, in Coppa – dice il presidente Alberto Fava – Avevamo giocato bene anche ad Argenta, ma non siamo stati concreti". "Ci aspetta una partita difficile – interviene mister Di Ruocco – Contro il Felsina cercheremo di imporre il nostro gioco, fatto di circolazione di palla e veloci verticalizzazioni". Unico assente sarà Minelli.

Franco Vanini