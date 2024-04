La Centese vince e saluta Malaguti. Bondeno rimonta e resta in corsa

La Centese vince a Galeazza, ma perde il nocchiero del mercato, l’artefice del ritorno in Promozione. Il direttore sportivo Lorenzo Malaguti è ai saluti, il prossimo anno la squadra biancoceleste sarà costruita da un altro dirigente. "Lascio da vincente – dice Malaguti – l’anno scorso avevo vinto il campionato ma il salto di categoria è sfumato agli spareggi; quest’anno ho vinto il campionato con tre giornate di anticipo, migliore attacco e migliore difesa. Merito di una squadra e di un mister che hanno dominato. Con la società non ho trovato l’accordo, ma non ci sono stati litigi, semplicemente le nostre strade si divideranno alla fine del campionato". Per quanto riguarda la partita, non ha offerto calcio spettacolare. La gara si sblocca alla mezz’ora per merito di Pirreca: discesa di Cioni sulla fascia, lancio in profondità per Pirreca, che trova il vantaggio con un diagonale vincente. Con il gol di ieri sono 21 in campionato, capocannoniere del girone. "Potevamo vincere con un distacco maggiore – riprende Malaguti – ma va bene anche così. Volevamo vincere, soprattutto dopo il pareggio casalingo imprevisto con il Molinella, che ci aveva rimontato due gol".

La X Martiri non va al di là di un pareggio con il Santa Maria Codifiume, che ha giocato con grande determinazione. "Non è stata una gran partita – ammette Davide Bolognesi, l’allenatore – il risultato tutto sommato è giusto: meglio noi nel primo tempo, meglio gli argentani nella ripresa. E’ un risultato che cambia poco per la nostra classifica, il secondo posto era già stato raggiunto matematicamente nel turno precedente".

La partita più emozionante è andata in scena a Bondeno, nello scontro diretto con l’Argentana. Si era messa male per i matildei, andati in svantaggio; reazione rabbiosa dei biancazzurri, che dapprima trovano il pareggio con Vaccari al 75’ e poi ribaltano il risultato con capitan Sovjili. "Abbiamo vinto in rimonta, soffrendo ma alla fine vincendo con merito – è il commento del direttore sportivo del Bondeno, Enrico Veronesi – All’intervallo avevamo un piede in Seconda categoria, i ragazzi sono stati bravi a stare uniti e reagire. Sono tre punti fondamentali, adesso ci giocheremo la salvezza con un’altra argentana, il Santa Maria Codifiume". Vittoria preziosa del Copparo che cala il tris sul Molinella. Nel turno precedente i rossoblù erano stati travolti a Sant’Antonio ed erano finiti in zona play out, il largo successo consente un colpo d’ala. "Finisse oggi il campionato saremmo salvi – afferma il direttore sportivo Gianluca Marzola – purtroppo il cliente di domenica prossima è il peggiore che potevamo incontrare, la Centese, che non sarà certo in vena di regali".

Franco Vanini