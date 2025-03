La cerimonia si terrà nella storica casa dell’Acli San Luca. ’Alfredo Corallini day’. Sabato 12 in via del Campo l’intitolazione al presidente

Presto il centro sportivo di via Del Campo, da sempre la casa dell’Acli San Luca San Giorgio, sarà intitolato ad Alfredo Corallini (nella foto). A un anno dalla scomparsa dello storico presidente della società rossoblù, i dirigenti che hanno preso le redini del club hanno deciso di rendere omaggio a un gigante dello sport e dell’associazionismo della nostra città realizzando per l’occasione un vero e proprio evento. L’Alfredo Corallini Day si svolgerà presso il centro sportivo di via Del Campo sabato 12 aprile a partire dalle 9,30 e fino al primo pomeriggio. Si comincerà con una partita di Pulcini, poi toccherà alle vecchie glorie dell’Acli San Luca San Giorgio scendere in campo. A seguire, intorno alle 11,45 – alla presenza delle autorità cittadine – è prevista la cerimonia di intitolazione del centro sportivo a Corallini, cui seguiranno aperitivo e pranzo. "È un’idea che assieme al presidente Banzi stiamo sviluppando da qualche mese – spiega Riccardo Ravani, responsabile del settore giovanile –. Il calendario è fitto di impegni, ma abbiamo trovato la collocazione ideale per ricordare nel miglior modo possibile la figura di Alfredo Corallini e intitolargli il centro sportivo che lo ha visto protagonista per una vita intera. Sarà una giornata di sport e divertimento, alla quale speriamo possano partecipare tanti atleti del presente e del passato dell’Acli San Luca San Giorgio: l’invito è esteso a tutti. Ritrovarsi improvvisamente senza lo storico presidente non è stato facile, ma la società è ripartita con passione ed entusiasmo da Banzi e tanti preziosi collaboratori che si mettono a disposizione sette giorni su sette. Considerando anche la prima squadra, siamo intorno a quota 300 tesserati, senza considerate tutto il settore della pallavolo. Il vero obiettivo però è migliorare ulteriormente la proposta alle famiglie, sia a livello tecnico che organizzativo".

s.m.