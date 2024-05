La Certaldese ritrova i ’regionali’. Decisivo il trionfo degli Under 15

Ventitre vittorie (25 se si considerano anche i due incroci con il Giovani Fucecchio 2000 fuori classifica) in 28 partite per complessivi 71 punti, con la bellezza di 119 reti fatte (secondo miglior attacco) e appena 30 subite. Questi i numeri record della formazione Giovanissimi Under 15 della Certaldese che ha vinto il girone A provinciale di categoria, riportando qundi il paese del Boccaccio nel torneo regionale. Dopo il secondo posto dello scorso anno, la vittoria dei ragazzi classe 2009 allenati da Joele Burgassi, con il vice Fabio Bartolini, è arrivata al termine di una volata a quattro con Firenze Ovest (69), Avane (67) e Sancascianese (66). Avvio sprint dei giovani viola valdelsani che nelle prime 8 giornate hanno viaggiato a punteggio pieno, salvo poi perdere 3 delle 4 partite successive (i due scontri diretti sul campo del Firenze Ovest e in casa contro l’Avane e il derby di Gambassi).

Un passaggio a vuoto che costa il primato, che il Certaldo va però a riprendersi con una seconda parte di stagione praticamente perfetta: 14 successi e 2 pari nelle ultime 16 partite, comprese le vittorie nell’ultimo mese nei due scontri diretti decisivi contro Firenze Ovest a Certaldo e Avane ad Empoli. Il capocannoniere della squadra è risultato Pereira con 24 reti, ma in doppia cifra sono finiti anche Boumarouane con 17 gol e Fontanelli con 11. Questa, invece, la rosa completa: Adam Boumarouane, Zakaria Bounkhila, Niccolò Buonamano, Romeo Campinoti, Badre El Moussoui, Francesco Fontanelli, Matteo Giacobbe, Diego Lacedra, Gabriele Lazzeri, Cosimo Lepri, Matteo Lepri, Mattia Marcucci, Matteo Marini, Edoardo Mazilu, Edmar Pereira, Samuele Piazza, Cosimo Rosi, Gabriele Vitale, Zibar Amhed, Alessandro Bianchi, Mattia Carpitelli, Matteo Cinci, Andrea Flores, Denis Jaupi, Gioele Marruganti, Luca Terrasi.