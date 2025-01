La cessione al Livorno. Il portiere Tirelli veste la maglia amaranto: "Farò la mia parte per il grande obiettivo»

Domiziano Tirelli (nella foto) è ufficialmente un giocatore del Livorno. La Robur ha annunciato ieri la risoluzione del prestito dal Catania del giovane portiere, inviando al ragazzo "i ringraziamenti per l’impegno e la disponibilità dimostrati in questi mesi, con i migliori auguri per il proseguo della carriera". Contestualmente è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento al Livorno. "Sono molto contento di essere qui ed avere l’onore di vestire questa maglia – le prime parole di Tirelli in amaranto, sui canali del club labronico –. Lo scopo è quello di poter dare il mio contributo in ogni modo per poter raggiungere l’obiettivo più grande".

L’avventura del portiere sulle lastre è durata appena due giornate: nei minuti finali della gara del Franchi con il Montevarchi, per un’uscita avventata, Tirelli si è fratturato il gomito sinistro per poi doversi sottoporre a intervento chirurgico. Da allora non si è più rivisto in campo.

La partenza (ufficiale) di Tirelli arriva dopo quelle di Zichella, Soumahoro e Fort. In entrata, fino a questo momento, registrati due movimenti, ovvero l’arrivo del centrocampista 2006 Suplja e del terzino destro, 2007, svedese, Lapadatovic. Sono attesi adesso un 2005 (forse) e un difensore centrale (un profilo che piace quello di Cartano, classe 2002, della Lucchese).