La Cittadella a Corticella. L’obiettivo è la ripartenza

Dopo due sconfitte di fila, la Cittadella cerca oggi di rilanciarsi alle 15 al ’Biavati’ di Corticella nel turno infrasettimanale di Serie D contro i bolognesi terz’ultimi, che sul proprio terreno però hanno ottenuti tutti i 4 punti in classifica. Si giocherà sun campo pesante e mister Francesco Salmi non si fida della squadra di Michele Nesi. "Il campo condizionerà la gara – le sue parole – fra due squadre che giocano un calcio abbastanza simile. Li abbiamo già affrontati in Coppa e fu una gara equilibrata decisa dagli episodi. Per vincere dovremo ritrovare concentrazione ed equilibrio di inizio campionato". Programma. Ieri Forlì-Lentigione 1-1, oggi per l’8^ giornata (ore 15): Piacenza-Sasso M., Tau Altopascio-Fiorenzuola, San Marino-Prato, Pistoiese-Sammaurese, Riccione-Ravenna, Zenith-Progresso. Classifica: Tau 18, Forlì 14, Pistoiese 12, Lentigione, Piacenza e Sasso M. 11, Imolese 10, Ravenna, Cittadella e Tuttocuoio 9, Zenith e San Marino 7, Prato 6, Riccione e Fiorenzuola 5, Corticella 4, Sammaurese 3, Progresso 2.

Dal campo. Nella Cittadella Guidone sconta la prima giornata delle 3 di squalifica (domani l’esito del ricorso), Fontana e Sardella infortunati, torna Mora dal 1’, in attacco Sala titolare con Formato.

CORTICELLA (5-3-2): Malagoli; Cavallini, Goffredi, Bonetti, Zucchini, Ercolani; Casadei, Landi, Suliani; Rizzi, Manara. All. Nesi

CITTADELLA (4-3-1-2): Albieri; Carretti, Aldrovandi, Sabotic, Martey; Osuji, Marchetti, Mora; Bertani; Sala, Formato. All. Salmi Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Crer. Si giocheranno domenica 22 dicembre le gare rinviate nello scorso fine settimana per l’allerta meteo, 8^ giornata di Eccellenza e Promozione e la 6^ di Prima categoria. Così ha deciso ieri il Crer che per fare posto ha anticipato al 18/12 le semifinali di Coppa di Eccellenza e spostato al 26 febbraio i quarti della Coppa di Promozione.