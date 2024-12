La Cittadella beffata al 91’. Prima sconfitta per Gori

tuttocuoio

1

cittadella

0

TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Casari Bertona, Veron, Benericetti (46’ Boiga), Fino, Di Natale, Russo, Sansaro, Bardini, Centonze (75’ Chiti). A disp.: Dainelli, Haka, Renda, Severi, Fiscella. All. Firicano.

CITTADELLA: Piga, Manzotti (51’ Sala), Serra, Formato, Marchetti (92’ Rovatti), Sabotic, Guidone, Carretti, Caesar Tesa (94’ Orlandi), Bertani (59’ Teresi), Martey (73’ Sardella). A disp.: Rosa, Gandolfi, Andreotti, Mata. All. Gori. Arbitro: Scarpati di Formia

Reti: 91’ Casari Bertona.

Note: ammoniti Formato, Caesar Tesa, Veron

Un gol al 91’ rovina il Natale della Cittadella, sconfitta a Ponte a Egola dal Tuttocuoio dopo una gara in cui il pari sembrava ormai in cassaforte per i biancazzurri. L’ottavo ko stagionale allontana la zona playoff (-10), ma il vantaggio sui playout (In coda vincono solo San Marino e Sammaurese) per la squadra di Gori rimane di 3 lunghezze. Gori deve tornare alla difesa a quattro (4-3-1-2) per le assenze di Mora e Aldrovandi e lancia Manzotti dal 1’ in mediana con Marchetti e Tesa e schiera Bertani da trequartista. Toscani largamente rimaneggiati senza Salto, Lorenzini, Del Rosso, Massaro e Acosty: Bardini arretra così in difesa e a centrocampo i giovani Sansaro e Russo assistono capitan Fino, parte invece dalla panchina Boiga. La prima emozione arriva al 12’ quando un’incursione sulla destra di Manzotti libera a centro area Guidone, la cui conclusione è però centrale non mette in difficoltà eccessiva Carcani. Il Tuttocuoio risponde al 15’ quando una corta respinta della difesa viene raccolta da Centonze il cui tiro, leggermente deviato, è messo in corner con un mezzo miracolo da Piga. Al 42’ il Cittadella ha a disposizione una invitante punizione dal limite da Marchetti calcia abbondantemente a lato. Nella ripresa inizia bene il Tuttocuoio è al 9’ Sansaro ci prova dal limite su torre di Veron, ma il destro è largo di poco.

Al 17’ risponde il Cittadella con il detro al volo dal limite del neoentrata Sala, ma la palla sibila al lato del montante. Boiga, entrato nell’intervallo, si fa vedere con una bella incursione al 21’, ma il destro in corsa non trova la porta. Al 32’ ottimo pallone filtrante di Boiga per Russo che calcia al volo in corsa ma "chiude" troppo il diagonale. Il Tuttocuoio spinge con continuità e prende campo, la squadra di Gori invece non riesce più a ripartire dalla metacampo. E al 91’ arriva il colpo del ko: splendida serpentina di Casari Bertona che poi dal limite trova con il mancino un tiro che finisce nel ’sette’ dove Piga non può arrivare.