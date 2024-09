La Civitanovese a L’Aquila: "Batterci non sarà facile"

Sarà una sfida tra ex L’Aquila-Civitanovese, prima di campionato in programma domenica allo stadio Gran Sasso d’Italia (ore 15). Una domenica che vedrà contrapposti da un lato il dg Claudio Cicchi e la punta Ettore Padovani, entrambi con un passato nel club abruzzese, e dall’altro il secondo allenatore de L’Aquila, Gabriele Baldassarri, vecchia gloria della Civitanovese ai tempi in cui giocava. "Quando ero a L’Aquila – rammenta Cicchi, che ci lavorò nella stagione 2021-‘22 – vincemmo la Coppa Italia e arrivammo alla finale playoff, che giocammo a Torino. Ho un bellissimo ricordo del club e porterò sempre nel cuore i gemelli Giulio e Marco Moscardelli, così come l’ex presidente Massimiliano Barbieri e i dirigenti". Al Gran Sasso, Cicchi torna da avversario, consapevole delle difficoltà di una gara da giocare contro una squadra costruita per vincere il campionato. "Insieme con la Sambenedettese – aggiunge –, credo che i prossimi rivali siano la squadra più forte del torneo. Hanno tutto per salire di categoria e meritano grandi palcoscenici". Il tecnico degli abruzzesi è l’ex della Recanatese Giovanni Pagliari, che a causa di una squalifica ha dovuto lasciare il posto a Baldassarri nel match vinto in Coppa Italia contro il Notaresco (1-0, ndr). "Chi temo dell’Aquila? In primis – spiega il direttore generale degli adriatici – l’allenatore Pagliari, ma stimo molto anche Baldassarri, che è un amico. Tra i giocatori direi Banegas, Giandonato, Misuraca e Del Pinto. L’Aquila è forte ed equilibrata in tutti i reparti, ma dovrà sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della Civitanovese. Anche se non avremo a disposizione Domizi, Spagna e Buonavoglia (squalificati, ndr), siamo consapevoli delle nostre forze: i ragazzi sono carichi e faranno di tutto per strappare un risultato positivo". I rossoblù sono reduci dal successo di domenica scorsa sul Chieti (2-0, ndr): "in quell’occasione – conclude Cicchi - abbiamo dimostrato che in questa categoria possiamo starci, abbiamo una rosa validissima. Ora aspettiamo il debutto di Padovani, sono certo che domenica sarà a disposizione". Per i tifosi ospiti è stata predisposta la prevendita obbligatoria e disponibile fino alle 19 di sabato sul circuito online "Vivaticket". In città è disponibile il solo punto vendita della tabaccheria Frenquelli Angelo Enea in corso Garibaldi 36.

Francesco Rossetti