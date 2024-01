La Civitanovese a Urbino: "Rossoblù a tutto gas"

Potrebbe rivedersi la Civitanovese d’inizio campionato in occasione della gara di oggi contro l’Urbino (14.30 allo stadio Montefeltro). Parliamo della formazione che ha ottenuto cinque vittorie di fila nelle prime sei giornate. Con le assenze di Spagna e Buonavoglia, squalificati, a partire titolari dovrebbero essere Strupsceki, Becker e Bagnolo, alle spalle dell’attaccante Ramiro Brunet, anche se Matteo Ercoli potrebbe avere una chance. "Ci saranno delle novità di formazione – rivela il dg Claudio Cicchi –, con l’inserimento di giocatori all’altezza della situazione. Dovremo essere pimpanti e tenere un ritmo intenso perché è sulla velocità che si giocherà la partita e loro, da questo punto di vista, sono assai esperti". Anche il portiere Andrea Testa dovrà scontare la squalifica, al suo posto il secondo Matteo Cannella: "gli uomini di Ceccarini – spiega l’estremo difensore classe 2000 – sono compatti, lo hanno dimostrato all’esordio e nel girone d’andata perché sono rimasti sempre costanti. Sarà una gara molto intensa dal punto di vista fisico e tecnico". Ad eccezione dei tre squalificati e dell’infortunato Gonzalo Palpacelli, non risultano altri indisponibili tra i rossoblù. Convocato l’ultimo arrivato, il centrocampista Franco Valentin mentre è a disposizione il difensore Andrea De Vito, uscito zoppicando dall’allenamento di giovedì: si trattava di "un semplice affaticamento muscolare", assicurano dallo staff. "L’ambiente è sereno – aggiunge Cannella – e il ko di Jesi non condiziona quanto fatto di buono nel 2023". A dirigere il match sarà Francesco Polizzotto, della sezione di Palermo: "possibile che non ci fosse un arbitro più vicino? Che senso ha designarne uno che deve affrontare oltre mille km di trasferta?" ha scritto la società sui social.

Francesco Rossetti