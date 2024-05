La Civitanovese al lavoro. Alfonsi, conferma vicina

L’allenatore Sante Alfonsi è sempre più vicino alla panchina della Civitanovese e la sensazione è che presto possa arrivare l’annuncio ufficiale perché si possa ricomporre la coppia vincente con il confermato dg Claudio Cicchi. L’obiettivo primario della società è quindi di potere contare sui due protagonisti della stagione di Eccellenza conclusasi con la promozione in serie D.

Non sorprende più di tanto che alcuni giocatori rossoblù possano essere richiesti da club di Eccellenza che vogliono recitare un ruolo di primo piano. Per esempio Davide Brunet interessa la Sangiustese, ma ci sono altri elementi che piacciono nel massimo campionato marchigiano come l’esperto difensore Lorenzo Pasqualini. Ma prima ancora di pensare ai volti nuovi della Civitanovese è da individuare quel gruppo da cui ripartire. Sotto questo punto di vista si attende la conferma di Alfonsi per iniziare a programmare la stagione assieme al dg Cicchi, anche se nelle riunioni che si sono succedute in questi giorni non sono mancati i momenti per scambiarsi un’opinione e per gettare lo sguardo alla prossima stagione tenendo a mente quanto fatto in Eccellenza e chi tenere dei protagonisti dell’ultima annata.