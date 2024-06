La Civitanovese del futuro: "Siamo a caccia di under"

Alle spalle, un campionato di Eccellenza vinto senza i favori del pronostico. All’orizzonte, una sfida ancora più grande: due anni di contratto e un campionato da affrontare, la serie D, "che non sarà una passeggiata, con tutte le corazzate che incontreremo". Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, ha chiaro il destino che lo attende, ma dopo l’ufficialità della permanenza in rossoblù, è "felice" ed avverte "quella serenità che serve per programmare il futuro. D’altronde – spiega –, ci siamo presi qualche giorno per concludere, non per una questione economica, ma per parlare di progetti".

Perché ha scelto di restare?

"Confesso che dopo un campionato vinto, il timore di poter solo peggiorare era un pensiero esistente. Tuttavia, il rischio c’è sempre nel calcio. Ora si riparte da zero. Voglio che i tifosi siano ancora più felici. Dobbiamo centrare una salvezza tranquilla".

Sono iniziati i colloqui di mercato?

"Il dg Cicchi sta conducendo un gran lavoro. Ora siamo concentrati sugli under. Valutiamo quelli in circolazione, ma valorizziamo anche i nostri. Quanto ai fuori quota, forse potremmo averne bisogno di uno per reparto. Poi, c’è uno zoccolo duro che vorremmo confermare".

Qualcuno farà le valigie?

"È brutto dirlo, ma vanno fatte delle scelte e qualcuno dovrà lasciare, anche se dopo una stagione del genere non penso incontrerà problemi a trovare un’altra squadra. Bisogna rispettare il budget".

Per quanto riguarda la parte tecnica, come procederete?

"La stagione si è conclusa con la festa del 18 maggio con l’amichevole contro l’Osimana. Ora stiamo valutando se organizzare un ritiro o una preparazione in casa nostra. Orientativamente, la data di inizio dei lavori potrebbe essere intorno al 22 luglio. Non è escluso, però, che prima di quel giorno possa esserci qualche test contro altre formazioni".

Francesco Rossetti