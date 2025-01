La Civitanovese dopo Notaresco: "La svolta? Sta a noi farla vedere"

"Adesso sta a noi far vedere che è cambiato qualcosa". Giorgio Capece, centrocampista classe 1992 della Civitanovese, parla così in vista della gara di domenica contro l’Avezzano e a margine della vittoria ottenuta dai rossoblù sul campo del Notaresco. Un successo, quello dei rivieraschi, che mancava da quasi due mesi ed è il quarto stagionale. I tre punti portano la firma di Capece, al terzo centro stagionale in maglia rossoblù. Il mediano ex Ascoli ha sempre segnato su rigore con il club adriatico e prima di domenica scorsa, lo aveva fatto sempre con il Notaresco (girone d’andata) e ai danni dell’Isernia. Insieme all’attaccante Bevilacqua, Capece è il capocannoniere della Civitanovese, squadra che con soli 16 reti realizzati ha il secondo peggior attacco del torneo. Peggio c’è solo la Fermana con 15 gol. "A livello personale – afferma Capece – segnare fa piacere, ma passa sempre in secondo piano. La cosa più importante è la vittoria, che era fondamentale ottenere, ma tutt’altro che scontata dato che il Notaresco non merita la classifica che ha. È un risultato positivo soprattutto per il morale, ma dobbiamo pensare di non aver fatto nulla". Dal punto di vista tattico: "gli abruzzesi – analizza il giocatore – hanno provato a fare la partita ed è stata una gara tesa perché la posta in palio era alta. Siamo stati attenti e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Loro hanno pareggiato con un bel gol, ma nel secondo tempo siamo entrati in campo con la testa giusta. Una volta tornati in vantaggio, abbiamo saputo gestirlo e abbiamo anche avuto occasioni per chiuderla, anche se non ci siamo riusciti".

Lo sguardo ora è rivolto all’Avezzano, formazione che nonostante varie vicissitudini non ha perso la solidità sul campo. I biancoverdi domenica hanno ottenuto un buon pareggio contro Teramo. "L’Avezzano – giudica Giorgio Capece – ha cambiato tanto, ma sta facendo risultati e non a caso è avanti a noi in classifica. Si tratta di una formazione in salute e che sta raccogliendo punti preziosi. Bisogna fare risultato, c’è poco da dire". In settimana la rosa rossoblù dovrebbe essere rinforzata grazie all’arrivo di un altro esterno offensivo. Ieri sono tornati al campo Foglia e Buonavoglia, svolgendo un allenamento differenziato. Intanto è ufficiale la rescissione del contratto per l’attaccante Edoardo Tassi che nelle precedenti settimane era stato corteggiato dall’Atletico Mariner. È in prova, invece, un terzino argentino: il classe 2005 Jeremias Delpiccolo.