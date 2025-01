La Civitanovese in emergenza. Buonavoglia verso il forfait

Piove sul bagnato in casa Civitanovese. Penultima in classifica, con una rosa corta e con capitan Visciano squalificato, è molto probabile che la compagine rossoblù dovrà fare a meno anche di Kevin Buonavoglia contro il Roma City. L’esterno offensivo ha rimediato una botta al piede durante l’allenamento. Si tratterebbe di un’assenza pesante perché l’ex Sambenedettese è l’unico in grado di dribblare e garantire rapidità in fase offensiva. Nel contempo, la società rossoblù avrebbe intenzione di provare con Mario Aprea, ala destra classe 2005 che proviene dal Crotone. Considerando che a centrocampo saranno disponibili soltanto Domizi, Capece, Macarof e Giandomenico (con quest’ultimo sul piede di partenza), è possibile ipotizzare una partenza con tre punte nello schieramento iniziale. Nei due match in cui ha guidato l’undici rivierasco, il tecnico Senigagliesi ha optato per il 4-2-3-1, tuttavia con delle scelte così obbligate non è escluso qualche ripensamento. La gara contro i laziali si terrà domani alle 15 al Polisportivo. Ad arbitrare l’incontro sarà Edoardo Borello della sezione di Nichelino assistito da Simona Cavallari di Ravenna e Nicolò Selleri di Bologna.

Guardando agli avversari, il modulo abituale del Roma City è il 3-5-2, dove il 2005 Salvati difende la porta, mentre i tre in difesa sono Neri, Spina e Trasciani. Proprio quest’ultimo, cresciuto nelle giovanili della Roma, dovrà scontare un turno di squalifica e si tratta di una perdita importante per i laziali. I cinque di centrocampo, invece, sono Delmastro, Marchi, Bonello, Gelonese e Calisto. Gelonese è appunto il capitano degli arancioblù ed è il più esperto in mediana: nato nel 1995, ha alle spalle tanta Lega Pro con le maglie di Ancona, Sambenedettese e Vis Pesaro. In attacco ecco invece Limongelli e Hernandez, con quest’ultimo che nella gara d’andata ha messo in forte difficoltà la Civitanovese costringendo il terzino rossoblù Valentin Franco a spendere il secondo giallo della giornata. In fase offensiva, le alternative sono di spessore: parliamo di Costa e Camilli, con il secondo che alcune settimane fa era stato corteggiato dalla Sambenedettese prima che la società del patron Massi optasse definitivamente per bomber Sbaffo.

La stagione del Roma City era iniziata con la guida tecnica di Agenore Maurizi, poi esonerato. L’attuale tecnico è Alessandro Boccolini, che ha allenato l’under 19 di Ternana e Salernitana.