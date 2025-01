La Civitanovese per Senigagliesi: "Ti voglio determinata e astuta"

Senza i due punti fermi Visciano e Buonavoglia, con una rosa molto corta soprattutto a centrocampo, ma da ieri con un elemento in più in rosa spendibile in una zona del campo dove il bisogno era impellente. La Civitanovese si presenta così alla gara odierna contro il Roma City (inizio alle 15 al Polisportivo). Mario Aprea, seconda punta, esterno offensivo o anche trequartista classe 2005 proveniente dal Crotone ma cresciuto nella Primavera della Juve Stabia è stato tesserato, confermando l’anticipazione del Carlino. Difficilmente il giocatore sarà impiegato dal primo minuto. Quanto al resto, entrambi gli esterni potrebbero parlare argentino, quindi oltre a Macarof ecco probabilmente Brunet, mentre Bevilacqua potrebbe partire più basso rispetto a Padovani, quest’ultimo probabile favorito sull’esordiente Vila. In mediana nessuna alternativa al duo Capece-Domizi. In difesa si dovrebbe tornare alla composizione naturale con Franco ed uno tra Rossetti e Cosignani sulle fasce, Diop e Passalacqua al centro. "Lo stato di salute della squadra – dice alla vigilia il tecnico Stefano Senigagliesi – inciderà molto sulla formazione. Con la squalifica di Visciano e l’infortunio al piede di Buonavoglia avremo due assenze sicure. Sarà un piccolo problema, ma devo dire che la settimana è andata abbastanza bene dal punto di vista dell’approccio mentale, fisico e della disponibilità". La Civitanovese, penultima a quota 16 punti, è chiamata alla vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Ascoli. Senigagliesi la definisce "un inciampo da cui dobbiamo recuperare. Però – aggiunge – la squadra non ha fatto mai mancare il proprio attaccamento. Questi sono ragazzi molto seri e forse meritano più rispetto". Parlando del match odierno. "Il Roma City è un avversario molto pericoloso – sottolinea il tecnico –, partito con obiettivi totalmente diversi e ha individualità di spicco. La società stessa è di spicco e non capisco come non riesca a fare il salto di qualità. Come approcciarla? Dobbiamo fare un passo indietro e tornare alla partita con L’Aquila. Su questo terreno il gioco è penalizzato, però si dovranno vedere determinazione, applicazione e astuzia negli episodi. Mi aspetto una partita molto equilibrata".

Le probabili formazioni

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Domizi, Capece; Macorof, Bevilacqua, Brunet; Padovani. All. Senigagliesi.

ROMA CITY (3-5-2): Salvati; Neri, Spina, Baldi; Delmastro, Marchi, Bonello, Gelonese, Calisto; Limongelli, Hernandez. All. Boccolini.

Francesco Rossetti