La classifica degli attaccanti più prolifici: in eccellenza alessandroni dell’osimana, in promozione montagnoli della biagio. I bomber dei dilettanti: in Prima e Seconda Giudici e Pericolo sono già a quota 12

Alessandroni (Eccellenza), Montagnoli (Promozione), Giudici (Prima Categoria), Cavaliere, Donzelli, Giuliani e Pericolo (Seconda Categoria): sono questi i bomber dei campionati regionali marchigiani, alla fine del 2023. A segnare più di tutti sono stati Giudici e Pericolo, bomber della Castelleonese in Prima, girone B, e dell’FC Osimo in Seconda, girone D: per entrambi 12 gol nella prima parte del torneo. Sono 8 i centri invece di Alessandroni, bomber del torneo più importante, l’Eccellenza: il classe 1994 dell’Osimana, che ha segnato pure nella finale di Coppa Italia vinta 3-1 contro la Maceratese, ha inoltre timbrato la rete più spettacolare, una rovesciata che ha posto l’attaccante, ex giovanili di Parma e Vigor, al centro della ribalta nazionale con un video che ha fatto il giro della penisola. Un altro ex Vigor è invece il giovane più in luce di questo primo tratto di stagione: si tratta di Nardone, 20 anni, che ha già segnato 8 reti nel Barbara in Promozione, in cui è arrivato in prestito.

Eccellenza. 8 reti: Alessandroni (Osimana). 6 reti: Sartori (Urbino) 5 reti: Perri (Maceratese), Perpepaj (Montegranaro) Trudo (Jesina), Magnanelli (Montecchio).

Promozione, girone A. 9 reti: Montagnoli (Biagio Nazzaro). 8 reti: Nardone (Barbara), De Marco (Portuali Dorico). 7 reti: Canulli (Biagio Nazzaro). 6 reti: Messina (Villa San Martino), Beta (Castelfrettese), Muratori (Sant’Orso).

Prima, girone B. 12 reti: Giudici (Castelleonese). 8 reti: Ghetti (Castelleonese), Bassotti (Santa Maria Nuova), Portaleone (Real Cameranese).

Seconda, girone C. 8 reti: Cavaliere (Ostra Vetere), Donzelli (Palombina Vecchia), Giuliani (Corinaldo). 7 reti: Ferrante (Terre del Lacrima), Grossi (Trecastelli), Cammarino (Aurora Jesi).

Seconda, girone D. 12 reti: Pericolo (FC Osimo). 9 reti: Bezzeccheri (San Biagio), Pesaro (SA Castelfidardo). 8 reti: Bojang (Ankon Dorica), Baldassarri (GLS Dorica).

Andrea Pongetti