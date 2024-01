LA CLASSIFICA DEL GIRONE. Gli amaranto sono al decimo posto. Argine di 6 punti sulla zona playout

Con il recupero giocato mercoledì tra Gubbio e Recanatese e vinto dagli umbri per 3-1 la classifica del girone B adesso assume una fisionomia omogenea con tutte le squadra che hanno disputato 20 partite. Per la formazione di Braglia si tratta del terzo successo consecutivo che permette di salire al settimo posto e di consolidare il piazzamento playoff. L’Arezzo come noto è a quota 26 punti ed occupa la decima posizione in classifica, ultima utile per gli spareggi promozione. Gli amaranto hanno un argine di sei lunghezze sulla zona playout. Attualmente la quint’ultima formazione è la Spal.