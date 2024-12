La classifica è cortissima ma la squadra di Calabro è tra le rivelazioni. Domenica trasferta a Brescia. Azzurri al decimo posto a 2 punti dai playoff

Due giorni di riposo meritatissimi. Sono quelli che Antonio Calabro ha concesso a suoi ragazzi che si ritroveranno allo stadio dei Marmi solo domani per la ripresa degli allenamenti. Diversi di loro ne hanno approfittato per fare una ’toccata e fuga’ a casa dalle rispettive famiglie. Al rientro, a livello di indisponibili ci saranno valutare soltanto le condizioni dei due infortunati Coppolaro ed Hermansson ma con un Guarino (nella foto) così, uscito fortunatamente soltanto per crampi, si può dormire sonni tranquilli. Il tecnico Calabro ha trovato un altro difensore di livello su cui fare affidamento. Carrara, intanto, si sta godendo una settimana da vivere sopra le righe. Non solo perché la vittoria sul Palermo di proprietà degli sceicchi è da inserire tra le più esaltanti della storia azzurra a livello di blasone dell’avversario ma anche perché il suo peso specifico è incommensurabile.

La squadra apuana per la prima volta è salita al decimo posto nel campionato di serie B. Sotto di lei adesso ha ben 8 formazioni anche se la classifica rimane cortissima. Basti dire che la Carrarese è al contempo 2 punti sotto la zona playoff e 2 sopra quella playout. Sono 6 i punti che la separano dall’ultima posizione e 5 dal quarto posto. I marmiferi cavalcano, dunque, l’onda di un equilibrio instabile.

Alla ripresa, domenica pomeriggio (ore 15), troveranno sulla propria strada un’altra grande, il Brescia, che sta avendo alterne fortune. La squadra lombarda è reduce dalla sconfitta di misura al ’Ceravolo’ da un Catanzaro in cui ha segnato anche l’ex azzurro Biasci. Il Brescia aspetta al Rigamonti una Carrarese che ha gli stessi punti in classifica. Sarà una trasferta complicata ma non impossibile se si pensa che al Brescia manca la vittoria in casa da due mesi e mezzo. Nelle ultime 4 gare casalinghe ha ottenuto 2 pareggi e altrettante sconfitte. In generale la formazione lombarda non rivince una partita da quattro giornate e quest’ultima battuta d’arresto costerà probabilmente la panchina a Maran.

Gianluca Bondielli