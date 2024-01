La classifica. Signa ora è secondo. Ci sono 11 punti di distanza dal Siena

Il Signa, seconda forza del girone, battendo 3-1 lo Scandicci è riuscito a salire sul secondo gradino del podio, scavalcando il Terranuova Traiana. Sono quindi 11 i punti di distacco tra la prima e la seconda forza del girone: una distanza comunque rassicurante per la squadra di Magrini, ancora imbattuta con uno score di 14 vittorie e 4 pareggi. Quello che andrà in scena domenica prossima sarà quindi pressocché un testacoda: il Firenze Ovest che ieri ha perso 2-0 in casa con la Nuova Foiano, si trova al momento in penultima posizione con 12 punti all’attivo (2 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte), con 9 gol realizzati e 31 subiti, numeri che stanno a significare peggior attacco del raggruppamento e seconda peggior difesa. Numeri agli antipodi di quelli del Siena che può vantare il miglior attacco del girone B (42 reti realizzate) e la seconda miglior difesa (12 subite). Il capocannoniere della Robur rimane Elia Galligani, con 10 centri: l’attaccante bianconero, raggiunto da Cellai del Signa, ha perso però la testa della classifica marcatori del girone: lo ha superato Del Pela dello Scandicci che ieri ha raggiunto quota 11.