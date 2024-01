La Colligiana cerca punti contro Scandicci

Continuità. Per la Colligiana di quest’anno è diventata una sorta di parola d’ordine. Ripartiti per l’ennesima volta dopo la batosta prefestiva contro il Foiano, oggi i biancorossi nel turno infrasettimanale cercheranno di dare seguito alla vittoria di misura ottenuta domenica sul campo dell’ultima della classe Pontassieve, affrontando tra le mura amiche lo Scandicci. L’occasione è ghiotta: i biancorossi sono in settima posizione, un punto dietro la zona play off, due dietro lo stesso Scandicci e a sole quattro lunghezze dal secondo posto. Un successo permetterebbe loro di scalare diverse posizioni, piazzandosi in mezzo ai club che lottano per conquistare la promozione. Sarebbe un colpo notevole, tanto dal punto di vista pratico quanto – e forse più – dal punto di vista del morale, più volte scosso dai vicoli ciechi nei quali la squadra si è infilata nel girone d’andata.

L’avversario è però dei più ostici: Scandicci, che ha già battuto la Colligiana nel girone d’andata, è reduce da una fase difficile. Il gruppo guidato da mister Fattori è reduce da due soli punti conquistati nelle ultime tre partite, e attende un successo dal 25 novembre contro il Terranuova Traiana. Il bisogno di rilanciarsi per non veder fuggire la zona play off è impellente quanto quello dei biancorossi. Il tecnico Chini, che ha recuperato quasi tutti i giocatori dopo infortuni e malattie, dovrà tirare fuori ogni grammo di energia dai suoi ragazzi. Probabile la riproposizione della formazione in campo a Pontassieve. Il calcio d’inizio è alle 14.30 al Gino Manni. Arbitra Ferdinando Carluccio de L’Aquila, coadiuvato da Lorenzo Nannipieri e Nicol Bellé, entrambi di Livorno.

Marco Brunelli