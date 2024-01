La Colligiana deve sudare ma vince. Fondamentale il rigore firmato da Polo

PONTASSIEVE

0

COLLIGIANA

1

PONTASSIEVE: Morandi, Pruneti, Giannelli S., Fioravanti, Fani, Giannelli L., Serrotti, Papini (36’ st Batistini), Pareggi (32’ st Dari), Sanna, Cassai. All.: Marchionni

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Barontini (34’ st Gambassi), Pierucci, Finetti, Manganelli, Cianciolo M. (44’ st Cianciolo F.), Cicali, Polo (36’ st El Jallali), Marabese, Calamassi (16’ st Mugnai). All.: Chini

Arbitro: Rinaldi (Empoli)

Reti: 30’ st Polo (C, rig)

Note: ammoniti Papini, Manganelli, Serrotti, Giannelli; recupero 0’ pt, 5’ st

PONTASSIEVE – Ha ottenuto il risultato desiderato, la Colligiana di mister Chini, anche se con più sofferenza del previsto: contro un Pontassieve sempre più ultimo della classe i biancorossi ritrovano il successo dopo il disastro prefestivo incassato contro il Foiano, ma devono sudare. Pontassieve crea il primo pericolo, quando al 14’ Papini impegna Chiarugi. La risposta arriva un minuto dopo, quando Pierucci mette in difficoltà Morandi. Il Pontassieve sembra in giornata: al 29’ Cassai centra il palo. Sei minuti dopo è Calamassi ad andare vicino alla rete, costringendo Morandi alla deviazione in angolo. Allo scadere Sanna piazza una conclusione sotto la traversa, ma Chiarugi non si fa sorprendere. Nella ripresa la Colligiana protesta per l’atterramento di Polo in area, ma l’arbitro fa continuare. I biancorossi crescono e spingono con insistenza in cerca del vantaggio, in particolare con il neoentrato Mugnai, che al 63’ impegna Morandi, al 73’ costringe Pruneti a una deviazione sulla linea e un minuto dopo è fermato dal portiere in uscita. E’ proprio Mugnai, al 75’, a penetrare in area e a essere abbattuto. Rinaldi non ha dubbi e indica il dischetto: Polo realizza lo 0-1. Il Pontassieve prova a reagire. In pieno recupero il neo arrivato El Jallali va vicino al raddoppio, ma il risultato resta invariato.

Marco Brunelli