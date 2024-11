La Colligiana fallisce l’impresa contro la capolista

COLLIGIANA

0

CASTIGLIONESE

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso (K), Mariani, Grassini, Mussi (42’ st Harti), Corcione (32’ st Cianciolo), Baccani (17’ st Pierucci), Carlotti, Lunghi, Calamassi. All.: Mocarelli

CASTIGLIONESE: Balli, Campogna, Cecci, Gori (30’ st Ceccherini), Menchetti, Menci, Berneschi, Monteiro, Doka (46’ st Viciani), Priorelli (42’ st Giorgi), Parisi (22’ st Falomi). All.: Fani

Arbitro: Noto (Pisa)

Reti: 41’ st Monteiro (Ca)

Note: angoli 3-6; ammoniti Mariani, Grassini; recuperi 1’ pt, 5’ st.

COLLE – Vittoria in extremis per la Castiglionese, che al Manni supera la Colligiana al termine di una partita estremamente combattuta. La Colligiana inizia la sfida, mettendo sotto pressione la difesa della Castiglionese e reclamando anche un rigore al 6’ per l’atterramento in area di Lunghi, ma senza trovare la conclusione vincente. Al 12’ Carlotti arriva al tiro quasi dal fondo, ma Balli blocca a terra senza troppi problemi. Due minuti dopo Corcione si porta da solo davanti al portiere, che però devia in angolo. La risposta della capolista è con Priorelli, che al 17’ centra in pieno il palo da buona posizione. Al 27’ anche la Castiglionese reclama un rigore non concesso sull’atterramento di Parisi. Le due squadre combattono a viso aperto, ma nessuna delle due trova il guizzo prima dell’intervallo. La battaglia ricomincia nella ripresa: i giocatori si affrontano con le buone e anche con le cattive in ogni zona del campo. Con il passare dei minuti la Castiglionese aumenta la pressione, ma la Colligiana resiste con ordine. Al 31’ Calamassi trova un varco ed entra in area, ma Balli gli chiude la strada. Al 41’ la Castiglionese trova il vantaggio: da calcio d’angolo Monteiro trova una traiettoria velenosa che entra in rete. La Colligiana si rovescia in avanti per trovare il pareggio, ma gli ospiti fanno buona guardia fino al fischio finale, portando a casa tre punti importantissimi.

Marco Brunelli