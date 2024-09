La Colligiana stende la Nuova Foiano al Manni. Corcione apre le danze, Bennati chiude il conto

COLLIGIANA

2

NUOVA FOIANO

0

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (23’ st Gambassi), Donati (K) (25’ st Grassini), Mariani, Labonia, Pierucci (27’ st Bartalini), Corcione (31’ st Nastri), Mussi, Carlotti (42’ st Baccani), Lunghi, Calamassi.

Panchina: Morandi, Nastri, Cianciolo, Iasparrone, Harti. Allenatore Mocarelli.

NUOVA FOIANO: Lombardini, Di Gregorio (30’ st Bennati), Tenti (K), Lombardi, Bux, Nannoni (10’ st Adami), Hoxaj (36’ st Costantini), Cacioppini, Baroni (27’ st Ferretti), Verdelli (36’ st Mostacci), Corsi.

Panchina: Strangis, Menchetti, Bonadonna, Mazzi. Allenatore Argilli.

Arbitro Zampieri (Rovigo).

Reti: 27’ pt Corcione (C), 48’ st Bennati (C).

Note – Angoli 2-2; ammoniti Donati, Bennati; recuperi 2’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – E’ una Colligiana da battaglia quella che supera la Nuova Foiano. Buon inizio della Nuova Foiano, che spinge verso l’area della Colligiana. I biancorossi rispondono in contropiede: al 7’ Carlotti si apre la strada, ma Lombardini in uscita evita il pericolo. Al 13’ è Calamassi a impadronirsi del pallone al limite dell’area, ma il suo tiro è debole e centrale. Al 27’ Corcione riesce ad aprirsi un varco e in diagonale batte Lombardini, bissando la rete di sette giorni fa. Il Nuova Foiano prova a rispondere, e al 32’ Chiarugi devia in angolo una conclusione ravvicinata. Al 42’ Carlotti ha l’occasione del raddoppio, ma il suo tiro esce di un paio di metri a lato.

Nella ripresa la Nuova Foiano cerca di alzare il proprio baricentro, mettendo sotto pressione la retroguardia biancorossa, ma esponendosi al contropiede, che in un paio di occasioni va vicino a creare un pericolo alla retroguardia avversaria. Al 18’ Adami ci prova in rovesciata, ma la difesa colligiana respinge quasi sulla linea di porta. Al 35’ Carlotti sfonda e si invola verso la porta, ma si fa recuperare e viene fermato al limite dell’area. Nel finale la Nuova Foiano spinge con tutte le forze rimaste in cerca del pareggio, ma lascia aperti dei varchi, e Baccani ne approfitta al 48’, superando in contropiede Lombardini e chiudendo i conti. Marco Brunelli