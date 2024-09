La Coppa Italia è amara. Real Forte Querceta fuori

Massese

1

real forte querceta

0

MASSESE: Mariani, Mapelli (6’st Banti), Andrei , Lazzini, Nicolini, Romiti, Nannipieri (29’ st Favret), Anich, Buffa, (36’ st 81’ Goh), Vignali (22’ st Lorenzini), Pasquini (19’ st Brizzi). All.: Massimiliano Pisciotta.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Solimano, Lucarelli (36’ st Tognarelli), Bucchioni, Vittorini, Giubbolini (10’ st Mangiarotti), Meucci, Stringara, Panicucci (1’ st Micchi), Jendoubi (10’ st Vignali), Baracchini. All.: Andrea Cipolli.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Marcatore: 1’ st Buffa.

Note: espulso al 48’ st Romiti per doppia ammonizione; ammonito Stringara; recupero 1’pt e 4’st.

MASSA – Si ferma al primo turno l’avventura del Real Forte Querceta in Coppa Italia di Eccellenza. I versiliesi non riescono a ribaltare l’1-2 dell’andata ed escono sconfitti anche dalla gara di ritorno. Finisce 1-0 per la Massese e, come a fine agosto, il mattatore è Buffa, autore a inizio ripresa della rete che ha deciso l’incontro. Per il Real Forte Querceta una prestazione dignitosa ma resta l’amaro in bocca soprattutto per l’andata, giocata più di un’ora in inferiorità numerica.

Come nelle previsioni, Cipolli opta per un ampio turnover: in difesa turno di riposo per Tognarelli mentre a centrocampo si registra l’esordio dal primo minuto di Stringara, al posto dello squalificato Bartolini. Le sorprese sono però tutte condensate davanti dove il mister dà fiducia a Panicucci dopo la rete di domenica scorsa. Esordio dal primo minuto anche per Jendoubi e Baracchini. Parte meglio la Massese, con l’ex Vignali protagonista della prima occasione della partita: il palo salva Pastine. Il Real Forte Querceta fatica a trovare le giuste misure e al 13’ la Massese sfiora ancora una volta il vantaggio con Buffa. La prima occasione ospite arriva sugli sviluppi di un calcio da ferma ma Mariani si oppone di puro istinto a Vittorini.

La partita scivola via fino all’intervallo senza grossi sussulti e così Cipolli decide di giocarsi la prima carta pesante, Micchi al posto di Panicucci. Ma dopo neanche un minuto dall’inizio della ripresa, Buffa si prende gioco dell’intera difesa del Real Forte Querceta e sblocca l’incontro con la rete dell’1-0. L’ingresso di Mangiarotti per Giubbolini aumenta il peso offensivo dei versiliesi ma di vere e proprie occasioni per riaprire il discorso qualificazione non ne arrivano, a parte un tiro dello stesso Mangiarotti disinnescato da Mariani. La Massese gestisce così senza grossi patemi il vantaggio (anche se nel finale Romiti rimedia un rosso evitabile) e raggiunge agli ottavi il Viareggio, in una sfida tutta bianconera in programma il 13 novembre.

Michele Nardini