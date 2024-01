La Correggese prende Prasso, ex FeralpiSalò

Un nuovo innesto in casa Correggese nella settimana che porta alla ripresa del campionato di Eccellenza. E’ arrivato in biancorosso il giovane difensore Nicolò Prasso. Terzino sinistro classe 2004, il nuovo giocatore della Correggese è cresciuto nel settore giovanile della Spal, poi ha disputato una stagione con la formazione under 19 del Cesena. Nella scorsa stagione il passaggio alla FeralpiSalò con cui ha disputato il campionato Under 19 e venendo spesso aggregato alla rosa della prima squadra, vincitrice poi del girone A del campionato di Serie C e promossa in B.

All’inizio del campionato 2023/24 il passaggio al Corticella in Serie D, dove in nella prima parte di stagione ha collezionato 4 presenze, di cui 2 in campionato sempre da subentrato contro Carpi e Progresso e 2 in Coppa Italia di Serie D, scendendo sempre in campo dal fischio d’inizio, contro il Borgo San Donnino e l’Imolese.

Giocatore che all’occorrenza può essere schierato anche sulla linea dei centrocampisti, visto che nel settore giovanile veniva impiegato come esterno offensivo, prima di arretrare il proprio raggio d’azione negli ultimi anni, Nicolò Prasso si è già aggregato ai nuovi compagni agli ordini di mister Gallicchio e potrà già essere a disposizione alla ripresa del campionato, con la Correggese che sarà impegnata domenica a Fabbrico per la prima giornata del girone di ritorno.