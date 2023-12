La corsa alla C è già segnata dal caso Pistoiese

CARPI

La ’bomba’ del default economico della Pistoiese sarà uno dei fattori che incideranno nella corsa del Carpi alla Lega Pro.

Il primo effetto è già arrivato lo scorso 20 dicembre, quando i toscani (dopo aver svincolato tutti i giocatori della rosa ed esonerato mister Consonni per i mancati pagamenti) hanno mandato in campo la Juniores regalando i 3 punti al Lentigione, squadra diretta concorrente dei biancorossi per la zona promozione.

Ma i veri effetti arriveranno nei prossimi giorni: la società per bocca del garante della proprietà De Simone ha assicurato che sarà regolarmente al via del ritorno, con l’obiettivo di fare quei 12-13 punti che mancano alla salvezza. In meno di una settimana dunque la Pistoiese deve trovare una dozzina di svincolati da aggiungere al gruppo degli 8-9 Juniores che sarà promosso in prima squadra (allenamenti fermi dal 20, si riprende il 2 gennaio…), affidata da ieri a Gabriele Parigi, tecnico della Juniores. In queste ore sono arrivati il portiere 2002 Guerra e l’esterno ’96 Pierfederici, ma pensare che domenica 7 gennaio contro il Ravenna capolista ci sarà una squadra decente da presentare è poco più di una barzelletta. Magari chi affronterà più avanti la Pistoiese (a Carpi è attesa il 28 gennaio) potrebbe trovare qualcosa di diverso, ma in ogni caso il campionato è verosimilmente già falsato.

Dal campo. Ieri nella doppia seduta sempre assente Sall, a parte Frison, Rossi e Arrondini, fermo Sabattini. Regolarmente in gruppo Rossini, rientrato dalla febbre Mandelli. Domani alle 10 al ’Cabassi’ si svolgerà una partitella a ranghi misti con ingresso libero in tribuna centrale.

Davide Setti