La corsa salvezza. Gardesani a caccia di rinforzi in attacco. Sotto esame anche il futuro di La Mantia

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò guarda con attenzione al mercato di gennaio per trovare gli innesti giusti in chiave salvezza. In questo senso sono diversi i contatti che sta portando avanti il ds Ferretti, che conta di poter inserire almeno un giocatore per reparto, riservando un occhio di riguardo ad un attacco che finora ha segnato con il contagocce. Sul fronte delle possibili uscite, attenzione a Compagnon, che ha richiamato l’attenzione di diverse squadre, mentre rimane da definire il futuro di La Mantia che non sta convincendo. Luca Marinoni