La crescita della squadra: terza gara di fila senza subire reti. Chiosa: "Il gruppo è migliorato». Montini: "Spero di trovare il gol»

AREZZO

Seconda vittoria consecutiva casalinga, terza partita di fila senza subire reti, sette punti negli ultimi 270 minuti. Sono questi i numeri positivi di un Arezzo che sembra aver svoltato tra la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno. Il successo contro il Rimini, ma soprattutto un’altra prestazione solida e di qualità, confermano come gli amaranto abbiano, finalmente, trovato quella continuità inseguita a lungo. La sensazione è che la vittoria nel derby contro il Perugia, che ha dato il là alla striscia utile, abbia rappresentato un’epifania nella stagione del cavallino. "Abbiamo trovato la quadra" ha ammesso Chiosa nel post partita di sabato. E in effetti questo concetto si traduce sul campo. A proposito, la solidità difensiva è arrivata proprio da quando il centrale, ex Entella, ha ritrovato una maglia da titolare in pianta stabile al centro del reparto arretrato. Di sicuro non è un caso. "Fa piacere giocare con continuità, ma non è un singolo giocatore che determina. Siamo migliorati a livello generale in tutti i reparti nella fase difensiva – sottolinea Chiosa che poi aggiunge un concetto interessante – Sono tra i più esperti del gruppo e insieme agli altri come me dobbiamo aiutare i tanti giovani che abbiamo nello spogliatoio a crescere e a prendere consapevolezza". Uno di questi è senza dubbio Alberto Montini. Il terzino, classe 2002, dopo un avvio da riserva, ha scalato le gerarchie a suon di prestazioni e adesso è un titolare inamovibile. Sulla fascia destra o sinistra poco importa, lui attacca e difende con personalità. "Sono contento del mio rendimento. All’inizio non giocavo e mi sono allenato ancora più duramente per convincere l’allenatore. Spero di trovare quanto prima anche il gol perché ci sto provando in ogni gara, ma ci sono andato soltanto vicino per adesso". Tra gli under in ascesa c’è Mattia Gaddini. L’esterno offensivo, dopo aver subito l’impatto con la nuova categoria, sta sfornando prove convincenti. Contro il Rimini dribbling, sterzate, conclusioni: uno dei migliori.