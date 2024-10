La crisi del Grifone: "Situazione difficile"

Sette punti in sette partite e peggiore difesa, insieme a quella dell’Ostia Mare, con 13 gol subìti e zona playout. Un consuntivo così "nero" dopo tre mesi da quando questo "gruppo" è stato costruito nessuno se lo sarebbe immaginato. "Indubbiamente è una situazione difficile – afferma il direttore generale Filippo Vetrini–. Ma ora calma e gesso, per cercare di uscirne il più presto possibile. Dobbiamo stare uniti, prima o poi la ruota girerà ma dobbiamo essere noi a farla girare". Del match parla anche mister Consonni, arrivato in sala stampa in ritardo. "Il Foligno non ha rubato nulla – ricorda Consonni – ma è la terza partita con due allenatori diversi che il Grosseto in vantaggio si fa rimontare e perde poi la gara. Avremmo dovuto fare il secondo tempo come il primo, dove siamo stati propositivi e tranquilli. Il problema è che ci siamo schiacciati troppo. Loro hanno fatto due gol su due errori clamorosi nostri. Noi non siamo più riusciti a ripartire e a giocare tranquilli, sembrava che la palla scottasse. Non si può aver paura di vincere. Ora non bisogna massacrare I giocatori. E’ necessario avere l’atteggiamento del primo tempo con la gestione della palla, ma bisogna averlo anche nel secondo tempo. I nostri ragazzi giocano al massimo delle loro possibilità: loro corrrono anche troppo, ma sarebbe meglio correre meno, ma meglio".