La cura Ridolfi funziona: 17 punti in nove gare. E ora il Prato vuole regalarsi una bella Pasqua

La cura Ridolfi ha funzionato. L’ex tecnico della Juniores del Prato, da quando si è seduto sulla panchina della prima squadra, è risultato un vero toccasana per la classifica dei lanieri. Dalla 20esima giornata, successiva all’esonero di mister Novelli, del direttore generale Pastore e del direttore sportivo Bolzan dopo il ko per 4-0 rimediato a Ravenna, l’attuale tecnico, che ha raccolto la squadra in piena zona play out con 23 punti, ha inanellato 17 punti in 9 partite, centrando, di fatto, la tranquilla salvezza (anche se manca la certezza della matematica).

Un ruolino di marcia decisamente importante, fatto di 5 vittorie, ottenute contro Progresso, Sammaurese, Certaldo, Borgo San Donnino e Pistoiese (tutte avversarie dirette nella corsa ad evitare complicazioni in ottica retrocessione), due pareggi con Mezzolara e Imolese e due sconfitte con Aglianese e Forlì.

Insomma numeri da zona play off, che forse fanno anche aumentare il rimpianto per come è andata questa stagione, particolarmente sofferta e travagliata, con ben due cambi di allenatore in panchina prima di arrivare alla giusta quadratura del cerchio e con tanti scossoni anche a livello dirigenziale.

A carte viste guardando in casa propria e promuovendo subito Ridolfi in prima squadra, forse, il Prato avrebbe potuto puntare a qualcosa di più: i play off attualmente, a sei giornate dal termine, distano 9 punti, ma salvo miracoli e suicidi sportivi di altre concorrenti in lizza sono ormai difficilmente raggiungibili. E’ vero che nelle ultime tre giornate i biancazzurri affronteranno Lentigione, Victor San Marino e Corticella, ma sembra improbabile che possano agguantare il quinto posto. Al tempo stesso, dovuti scongiuri a parte, dall’alto dei suoi 40 punti la squadra di Ridolfi adesso può preparare con relativa serenità la partita di domani (fischio di inizio alle 14.30 al Lungobisenzio) contro il San Giuliano City, nella quale un qualsiasi risultato utile potrebbe essere ben accetto.

Ancora fermo il lungodegente Cela che non è ancora pronto a rientrare dopo la microfrattura al piede, così come i giovani centrocampisti Cecchi e Preci che rientreranno dopo la sosta di Pasqua. Differenziato per Bonetti mentre è tornato ad allenarsi con la squadra l’attaccante Oliverio reduce dall’operazione al menisco, ma difficilmente potrà scendere in campo col Sangiuliano City.

