La curiosità. Ultima al ‘Franchi’ il 23 aprile 2023 contro l’Entella

Se davvero si concretizzerà la possibilità di giocare allo stadio Artemio Franchi l’ultimo match casalingo della stagione, contro il Mazzola domenica 21 aprile, per il Siena Fc sarà la prima volta a distanza di un anno esatto dall’ultima in cui l’Acr Siena disputò la gara di campionato contro la Virtus Entella che chiuse la regular season 2022/2023 di serie C girone B. Era infatti il 23 aprile dello scorso anno quando il Siena disputò l’ultima giornata in casa contro l’Entella che si impose 2-1 grazie ai gol di Faggioli e Tomaselli, prima della rete bianconera di Meli che però non servì ad evitare la sconfitta. I playoff, ai quali sul campo la squadra si era ampiamente qualificata, non arrivarono a causa della pesante penalizzazione rimediata dalla società che anche nell’immediato post gara predicava calma e tranquillità sull’esito del ricorso in merito. Per cui la stagione si concluse in quel momento. Poi la storia è andata in un’altra direzione e oltre al danno di una ennesima ripartenza dal gradino più basso mai toccato anche la beffa di giocare lontano dal Franchi per i celebri motivi. Per fortuna il periodo più nero della ultracentenaria storia della Robur sembra finalmente essere alle spalle.