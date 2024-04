La delusione. Maceratese sconfitta nel derby con l’Osimana. Ruani: "All’improvviso la squadra si è spenta»

Finalmente il campionato si avvia alla fine e alla Maceratese non si vede l’ora di voltare pagina perché la stagione è stata ricca di delusioni e di aspettative andate piano piano in frantumi nonostante gli investimenti, i tanti acquisti e tre allenatori. La speranza è che questa annata sia servita perché il presidente Alberto Crocioni metta innanzitutto mano nella struttura societaria circondandosi di persone di esperienza, affidabilità e che conoscano a fondo la categoria.

A Osimo non sono bastati 2 gol per portare a casa la vittoria perché gli avversari in 30 minuti ne hanno segnati addirittura 4 quando la gara sembrava nelle mani dei biancorossi. "E invece – osserva amaramente l’allenatore Pieralvise Ruani – ci siamo spenti. Abbiamo pagato a un prezzo carissimo la seconda parte, mi assumo le mie responsabilità ma non si possono prendere 4 gol simili, c’è stata molta disattenzione. Dispiace enormemente per quanto fatto vedere in 70 minuti e poi vanificare tutto". Magari i cambi non hanno mantenuto certi livelli. "Ogni domenica – osserva – faccio delle sostituzioni, l’altra volta abbiamo vinto con i cambi e in un’altra abbiamo tamponato la situazione". Domenica calerà il sipario con la partita casalinga contro il Monturano Campiglione che deve fare punti per acciuffare i playout. Sin da adesso la società biancorossa deve organizzarsi per il nuovo anno perché non c’è da perdere l’unico aspetto positivo emerso nella stagione: e cioè la buona presenza di pubblico e l’interesse degli sportivi che hanno seguito e incitato la squadra in ogni gara.