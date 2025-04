La Faellese vince il campionato di terza categoria ed è festa grande

Arezzo,15 aprile 2025 – La Faellese domina la stagione e conquista con due giornate d’anticipo il campionato di Terza Categoria – Girone unico di Arezzo. Grazie alla vittoria per 5-3 sul campo del Kerigma, i ragazzi di mister Claudio Neri si assicurano la promozione in Seconda, chiudendo ogni discorso con 64 punti in classifica, 7 in più della Sangiustinese seconda. Un cammino esemplare quello degli azzurri: 20 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte, con un bottino sin qui di 58 gol fatti e 24 subiti. Numeri da vera corazzata, costruita con equilibrio e ambizione. La Faellese è stata protagonista assoluta fin dall’inizio, imponendosi settimana dopo settimana come la squadra da battere. Per loro quest’anno anche una finale di coppa di categoria persa ai rigori contro la Pietraia.

Per la Faellese un ritorno in Seconda per una società che ha saputo ricostruire dalle fondamenta, investendo e mettendo al centro il lavoro ed il gruppo. "Un grande ringraziamento a tutta la squadra e allo staff tecnico – scrive la società – per questo bellissimo e meritato traguardo, che condividiamo con tutti gli sportivi e gli amici faellesi. Un obiettivo perseguito con costanza e grande determinazione, senza mai perdere di vista il traguardo. Facciamo festa ragazzi, torniamo in Seconda!”