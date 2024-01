La fantasia di Cicarevic. Sangio adesso al completo

di Massimo Bagiardi

Il botto nella calza dell’Epifania per la Sangiovannese si chiama Sasa Cicarevic. Classe ’94, di ruolo trequartista, è il nuovo colpo messo a segno dalla società di Giovanni Serafini che, proprio nell’ultimo giorno utile per rescindere un contratto e sposare una nuova causa, ha regalato ad Atos Rigucci un giocatore dalle indiscusse qualità con un passato di tutto rispetto tra serie B, C e D. In questa prima parte della stagione ha giocato con l’Ostiamare 12 volte con due reti all’attivo ma, complessivamente, dal 2011 a oggi, ha vestito le maglie di San Marino, Rimini, con la quale ha collezionato circa 50 gettoni di presenza tra serie C e serie B, poi a seguire Legnago, i friulani del Ciarlins Muzane, Delta Porto Tolle, Adriese e Carpi. L’anno scorso in Emilia un campionato intero giocato da titolare con 12 gol, nei due precedenti altre 16 marcature delle 60 complessive in carriera con 259 presenze.

"Ci stavamo lavorando da tempo sul giocatore – ha affermato il ds Marcello Bucciarelli – e finalmente siamo riusciti a mettere a disposizione del nostro mister un elemento dalle qualità indiscusse". Dall’inizio del mercato di riparazione sono partiti ben 10 elementi (Rosseti, Simonti, Sacchini, Regolanti, Zhar, Iaquinta, Campo, Ratti, Oubakent, Moretti) e ne sono arrivati otto (Antezza, Masetti, Pertica, Gianassi, Canessa, Bartolozzi, Rotondo e ora Cicarevic). Un’autentica rivoluzione, la società ha davvero fatto il possibile per consegnare nelle mani del tecnico un organico che possa riprendere la sua corsa nel girone di ritorno che, di fatto, partirà domani con l’impegno interno contro il Ghiviborgo alle 14,30. Dei tanti acquisti solo alcuni verranno messi in campo dal primo minuto, saranno sicuramente due gli assenti come Benucci e Di Rienzo infortunati così come Massai è in forte dubbio per un attacco influenzale che l’ha colpito in queste ore.

Anche Rigucci non potrà seguire i suoi ragazzi dalla panchina a causa delle tre giornate di squalifica che si è beccato dopo l’ultimo turno giocato nel 2023 contro il Trestina.