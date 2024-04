La Fermana a Sassari per la salvezza. Mosconi: "Sarà una prestazione di alto livello"

Che abbia inizio l’operazione "Ultima Spiaggia". La Fermana a Sassari contro la Torres ha un’occasione d’oro per sorpassare l’Olbia e alimentare ancora il sogno salvezza dopo la vittoria casalinga contro il Rimini. Fischio d’inizio in programma alle ore 14 al Vanni Sanna. La squadra è arrivata in città nella serata di ieri, carica per la sfida importantissima. Alla vigilia della partita. Mister Andrea Mosconi ha parlato così: "Oltre la speranza della classifica, io ho speranza e fiducia nella squadra. La mia certezza sono i ragazzi, un gruppo vero. Spero che l’ultima vittoria dia loro l’entusiasmo per andare a fare una grande prestazione. Dobbiamo non veder l’ora di scendere dall’aereo per andare a giocarci questa gara. La voglia è tanta e lo vedo in loro. C’è grande unità d’intenti, il gruppo sta rispondendo alla grande". L’impronta del mister, soprattutto a livello mentale, si era vista già dalla sua prima partita contro il Pineto. Oggi si vede che la squadra sta recependo bene quei principi che hanno sempre contraddistinto l’allenatore: "In questo momento noi siamo la Fermana e dobbiamo andare dritti per la nostra strada. Dobbiamo lavorare benissimo su questa prestazione per tutti i novanta minuti e anche oltre. In questo momento va in campo il coraggio, il sudore e la voglia di combattere: queste sono le nostre armi che dobbiamo mettere in campo con la massima umiltà. La nostra è una squadra che sta crescendo e dobbiamo continuare a farlo, non gara dopo gara, ma minuto dopo minuto, azione dopo azione, con il ritmo e l’atteggiamento giusto. Poi vedremo, ma sono convinto che la prestazione sarà di altissimo livello". E sugli avversari: "Dobbiamo fare una partita di altissimo livello contro una squadra fortissima come la Torres, la classifica e quello che hanno fatto in questa stagione parlano da soli. Hanno un attacco ricco di giocatori imprevedibili". Per quanto riguarda il roster partito verso la Sardegna, rimangono fuori Gianelli e Petrelli per infortunio. Alla fine, neanche il lungodegente Eleuteri ce l’ha fatta a recuperare in tempo. Petrungaro non è al meglio ma dovrebbe partire comunque dal primo minuto. In difesa tridente con Spedalieri sul centro destra, Fort in mezzo e Carosso sul centro sinistra. In attacco dovrebbe partire ancora titolare Paponi, come contro il Rimini, al posto di Giovinco: l’ex Catania nell’ultima gara ha saputo dare un apporto migliore rispetto a quando è partito da titolare. Non a caso l’assist per il 3-2 di Sorrentino, titolarissimo anche a Sassari, arriva dai suoi piedi.

Filippo Rocchi