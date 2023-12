La Fermana si riprende il Recchioni col cuore. I canarini vincono in rimonta: digiuno finito

FERMANA

2

JUVENTUS NEXT GEN

1

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi (dal 42’ st Fort); Scorza (dal 22’ st Gianelli), Fontana (dal 22’ st Giandonato), Misuraca; Eleuteri, Semprini (dal 22’st Curatolo), Tilli (dal 42’ st Pinzi). A disposizione: Borghetto, Mancini, Vessella, Biral, Grassi, Badji. Allenatore: Stefano Protti.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Savona (dal 47’ st Hasa), Stivanello, Muharemovic; Mulazzi (dal 47’ st Iocolano), Palumbo (dal 20’ st Salifou), Damiani, Turricchia; Anghelè (dal 20’ st Comenencia); Cerri (dal 31’ st Mancini), Guerra. A disposizione: Zelesny, Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Rouhl, Citi, Valdesi, Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla. Marcatori: 10’ st Guerra, 37’ st Santi, 43’ st Giandonato

Note: ammoniti Fontana, Santi e Misuraca per la Fermana, Savona per la Juve Next Gen; espulso Guerra per la Juve Next Gen; 11-2 corner, 2-2 fuorigioco; 1’ pt 5’ st recupero

Al Recchioni è delirio Fermana. La squadra di Protti batte in rimonta per 2-1 la Juventus Next Gen. Santi e Giandonato rimontano la rete di Guerra e regalano un pomeriggio da sogno per i tifosi gialloblù. A fine partita cantano che ci credono: questa vittoria, che torna dopo tre mesi, è il giusto riconoscimento per un ambiente che ha sofferto troppo.

La partita inizia con la Juve in palla: all’11esimo la prima occasione con il tiro da posizione ravvicinata di Turricchia: ottimo intervento di Furlanetto che respinge. Cinque minuti dopo Juve pericolosissima con Cerri che da dentro l’aereo incorna bene di testa ma c’è la grande respinta del portiere gialloblù. Al 25esimo Guerra si divora il gol del vantaggio della Juve: a porta vuota da due passi la mette fuori.

Poco dopo Furlanetto scivola mentre rinvia regalando il pallone alla Juve, ma è bravo a rimediare subito all’errore. Rientra bene la squadra di Protti nel secondo tempo: prima una bella palla di Pistolesi, poi al 49esimo Tilli si mette in proprio e tenta il tiro dal limite. Nel momento migliore della Fermana, passa in vantaggio la Juventus Next Gen: discesa sulla sinistra dei bianconeri, di testa Guerra la mette alle spalle di Furlanetto. Prova a reagire la Fermana al 60esimo con il colpo di testa da calcio d’angolo di Spedalieri parato da Daffara. Al 63esimo Misuraca sfiora il vantaggio con una zuccata destinata all’angolino alto, ma il portiere bianconero fa una grande parata. All’82esimo Curatolo viene atterrato in area in modo che sembrava palesemente irregolare, ma per l’arbitro non c’è niente. Ci pensa Santi a vendicarlo segnando il gol del pareggio di testa da calcio d’angolo. Passano due minuti e Tilli si mangia la rete del vantaggio con la palla messa alta da due passi. All’88esimo arriva l’epopea gialloblù: Giandonato si crea lo spazio per tirare e con il destro buca Daffara. Il boato del Recchioni non poteva essere più dolce.

Filippo Rocchi