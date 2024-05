La festa di fine anno. Atletico, una cena per chiudere una stagione straordinaria

Con la tradizionale cena di fine campionato all’Osteria Anno Mille in Piazza Arringo, il Patron Graziano Giordani ha ordinato lo sciogliete le righe ai suoi ragazzi protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni per l’Atletico Ascoli. Un gruppo composto da grandi uomini ancor prima che da grandi giocatori La squadra bianconera neopromossa in Serie D ha chiuso al sesto posto in classifica a ridosso della zona playoff e in un girone difficile come quello F con tante squadre che rappresentano città molto importanti come L’Aquila, Avezzano, San Benedetto, Riccione, Senigallia, Sora, non è stata davvero poca cosa. I dieci risultati utili consecutivi con cui i bianconeri hanno chiuso la stagione sono stati davvero qualcosa di eccezionale. E così dopo la conferma del DS Mario Marzetti ieri è arrivata anche quella di mister Simone Seccardini. L’allenatore ascolano ha firmato con la società della famiglia Giordani un accordo triennale fino al 2027. Arrivato la scorsa estate come Responsabile del Settore Giovanile, mister Seccardini si è seduto sulla panchina della prima squadra nel mese di novembre subentrando a Mister Sergio Pirozzi. Da quel giorno la squadra ha raccolto 43 punti in 26 partite, arrivando sesta in classifica e sfiorando i play off nella prima storica partecipazione al campionato di Serie D. Oltre che al ruolo di allenatore della prima squadra Seccardini continuerà anche ad essere il Responsabile del Settore Giovanile, portando avanti così il progetto iniziato la scorsa estate. Un altro importante mattone nella costruzione dell’Atletico Ascoli del futuro.

Valerio Rosa