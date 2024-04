La festa/1. Il Monteombraro può già esultare. Promosso con un turno di anticipo

Grande festa in casa Monteombraro. Con un turno di anticipo la squadra di mister Fanti ha trionfato in Prima ’D’ pareggiando in casa 1-1 con la Consolata grazie alla rete del solito Veronesi (per lui sono 33 in stagione…) e a +4 in classifica è irraggiungibile per le rivali nei 90’ finali. Una stagione trionfale per i biancazzurri, che in un girone pieno di ’big’ sono stati i più costanti, con appena 2 ko in 29 giornate: alla 5^ col Pavullo dopo le 4 vittorie iniziali, poi dopo altri 16 risultati utili (10 vittorie e 6 pari) è arrivato lo stop con lo Smile, ma nelle ultime 7 giornate (altri 4 successi e 3 pari) il Monteombraro ha staccato tutte, grazie al decisivo 3-2 nello scontro diretto sul Casalgrande. Un capolavoro firmato dal presidente Predieri e dal ds Salvioli, che tornato dopo essere stato in altura dal 2014 al 2018 sfiorando l’Eccellenza ha costruito una squadra devastante in attacco (63 reti, miglior reparto) ed ermetica dietro (26 subite, miglior difesa). In Prima ’C’ festa vicina anche per il Ganaceto: serve un punto per la Promozione.

d.s.