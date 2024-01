La Fezzanese si mette in tasca tre punti d’oro. Mariotti e Baudi ribaltano il match col Vado

Fezzanese

2

Vado

1

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo, Nicolini (66’ Beccarelli), Giampieri, Bruccini, Mariotti (83’ Lunghi), Baudi (91’ Scieuzo), Fiori (74’ Cecchetti). A disp. Salvalaggio, Banti, Guelfi, Stradini, Bracco. All. Rolla.

VADO: Fresia, Cannistrà, Capra, Dodaro (89’ Fatnassi), Lo Bosco, Merkaj (71’ Donaggio), Opoku, Casazza (64’ Cenci), Ferrieri (71’ Pera), Peretti, Valagussa. A disp. Romano, Manes, Calcagno, Spanu. All. Cottafava.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia (assistenti Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto e Rossetto di Schio).

Reti: 41’ (rig.) Lo Bosco, 51’ Mariotti, 70’ Baudi.

SARZANA – Grande prova d’orgoglio e di personalità della Fezzanese che batte 2-1 in rimonta il Vado nell’anticipo della 24ª giornata di serie D. Al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la compagine di Rolla, priva degli infortunati Cantatore e Scarlino, offre un’ottima prova collettiva contro un avversario forte, reagendo al meglio anche all’errore dal dischetto di capitan Baudi che comunque trascina la squadra con grandi giocate. La prima emozione al 3’ con Mariotti ben lanciato da Nicolini ma Fresia salva uscendogli incontro. Due minuto dopo Giampieri fallisce una clamorosa occasione a tu per tu col portiere calciando alto. Al 13’ Del Bello a centro area colpisce male di destro, su corner di Baudi, e Fresia riesce a parare. Al 16’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Lo Bosco calcia alto da buona posizione. Al 27’ Mariotti per poco non anticipa Fresia su un avventato passaggio all’indietro di Cannistrà. Al 30’ Angeletti anticipa in uscita il lanciato Merkaj. Al 41’ ospiti in vantaggio con Lo Bosco su rigore, concesso epr fallo di Santeramo su Valagussa. Al 45’ i fezzanoti potrebbero pareggiare ma Baudi si fa parare un rigore assegnato per un fallo in area di Casazza sullo stesso Baudi. Al 49’ ancora Baudi smarca Fiori che dal limite si libera e tira ma Fresia riesce a respingere a fatica.

Poco dopo al 51’ pareggia Mariotti con un gran destro dal limite dopo aver rubato palla a metà campo. Al 56’ Fiori va via in scioltezza e dal limite calcia a lato. Al 60’ Del Bello calcia al volo di destro, su corner di Gabelli, ed impegna Fresia che respinge ma sulla ribattuta da due passi Santeramo tira incredibilmente alto. Al 68’ Dodaro su punizione calcia di poco sopra la traversa. Due minuti dopo i verdi di casa ribaltano il risultato siglando il 2-1 con un perentorio colpo di testa di Baudi su cross di Del Bello. Al 76’ cross di Opoku per Lo Bosco che si gira e tira fuori di poco. Al 78’ spettacolare conclusione da posizione defilata di Baudi che esce fuori di poco. Paolo Gaeta