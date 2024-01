La finale di Coppa di Eccellenza allo stadio Ferruccio

Non è stata una scelta casuale quella di Seregno e dello stadio Ferruccio per ospitare oggi pomeriggio alle 15 la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza tra Solbiatese e Ciliverghe. Lo ha spiegato durante la conferenza stampa il presidente del Crl Sergio Pedrazzini. "Volevamo dare un segnale a una città che quest’anno ha perso il calcio dilettantistico di qualità portando un evento importante che potesse rappresentare il nostro movimento" ha detto. La Solbiatese in semifinale aveva eliminato l’Ardor Lazzate. Chi vince approda alla fase nazionale (14 febbraio).

Ro.San.