La formazione. Non saranno in campo. Boccardi e Hagbe Hagbe

Dopo la vittoriosa trasferta di Pontassieve la Robur è tornata in campo già ieri: nel mirino lo scontro diretto con lo Scandicci. Domani non saranno della partita Boccardi, infortunato, e Hagbe Hagbe, squalificato (tornerà a disposizione domenica). Sono da valutare invece le condizioni di Ravanelli, fermatosi per un problema fisico. Da vedere quali saranno le scelte di formazione di mister Magrini: visti gli impegni ravvicinati probabile che possa esserci qualche novità, con Achy, Agostinone e Candido che sperano nella maglia titolare. Questa sera, il match winner di Pontassieve, Leonardo Granado, sarà ospite dei Fedelissimi: è infatti l’attaccante il protagonista della nuova puntata di ‘Al Club con la Robur’, in diretta dalle 22. Granado potrà interagire sia con i tifosi presenti al Club (viale Europa, 21) che con quelli collegati a distanza (la trasmissione sarà visibile su Facebook e YouTube).