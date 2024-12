La giornata dei dilettanti. La Cittadella chiude in Toscana. Il Terre vuole il poker a Brescello

Ultima domenica per i dilettanti, in campo (14,30) dalla D fino alla Terza.

Serie D. La Cittadella chiude in Toscana il suo storico 2024, a Ponte a Egola sul campo dei pisani del Tuttocuoio, che sono a +4 in classifica. Dopo il successo al debutto mister Gori non ha i due centrali Mora e Aldrovandi, possibile che debba tornare alla difesa a quattro, infortunati anche Mandelli, Osuji e Fontana, torna Gandolfi fra i convocati. Nel Tuttocuoio di Firicano ko Massaro, Acosty oltre a Salto e Del Rosso.

La 17^ giornata di oggi (14,30): Sasso M.-Corticella, Imolese-Forlì, Sammaurese-Lentigione, Ravenna-progresso, Piacenza-Zenith, Tuttocuoio-Cittadella, San Marino-Riccione, Prato-Fiorenzuola, Pistoiese-Tau.

Classifica. Tau e Forlì 36, Ravenna 35, Lentigione 32, Imolese 29, Pistoiese 28, Tuttocuoio 24, Cittadella 21, Sasso M. e Prato 19, Riccione e Progresso 18, Piacenza 17, Corticella 16, Zenith 15, Fiorenzuola e San Marino 12, Sammaurese 9.

TUTTOCUOIO (3-5-2): (3-5-2) Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Casari Bertona, Sansaro, Fino, Russo, Lorenzini; Boiga, Di Natale. All. Firicano.

CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Carretti, Sabotic, Serra, Martey; Caesar Tesa, Marchetti, Orlandi; Bertani; Formato, Guidone. All. Gori

Arbitro: Scarpati di Formia

Eccellenza. Col recupero dell’8^ giornata si chiude l’andata. Il Terre di Castelli (ko Gozzi) secondo a -4 dalla Correggese cerca la quarta vittoria di fila sul campo del Brescello. Sfida da non fallire per il Formigine penultimo (un punto in 4 gare) che con uno Stanco in più in attacco (out Savino e Carrera) riceve il Rolo dell’ex Ferraboschi che viaggia a +6. Il Castelfranco sempre a zero se la vede al ’Ferrarini’ con l’Arcetana.

Promozione. Si recupera l’8^ giornata. La capolista Cdr Mutina è attesa a Casalgrande dall’ex Cantaroni per difendere il +9 sul Castellarano che ospita il Ganaceto, scontri diretti Smile-United Carpi e Fiorano-Camposanto da brividi. Altre: Baiso-Castelnuovo (a San Michele), Riese-San Felice, Sammartinese-Colombaro, Montombraro-Sanmichelese (19 a Crespellano).

Davide Setti